В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына
В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына
Семнадцатилетняя девушка зарезала новорожденного сына в Алтайском крае, боясь сообщить родителям о родах, подозреваемую в убийстве задержали, сообщили... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:58:00+03:00
В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына
БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка зарезала новорожденного сына в Алтайском крае, боясь сообщить родителям о родах, подозреваемую в убийстве задержали, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Вечером 10 октября 2025 на участке местности, расположенном по улице Малахова в городе Барнауле
было обнаружено тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ
(убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
В ходе следственно-оперативных действий по горячим следам установили подозреваемую в убийстве.
"По подозрению в совершении убийства задержана 17-летняя жительница города Барнаула. По предварительным данным следствия, подозреваемая, воспитывающаяся в благополучной семье, скрыла от родителей свою беременность. В день родов она, оставшись одна дома, родила здорового мальчика. Испугавшись, что родители узнают о произошедшем, она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну", - отмечают в СУСК.
После девушка завернула тело малыша в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении девушки меры пресечения в виде заключения под стражу. Делом заинтересовалась краевая прокуратура.
"Прокурор региона поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства ребёнка, и поручил территориальному прокурору поддержать ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в совершении противоправных действий. Проведение прокурорской проверки продолжается", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края
Мария Антошкина.