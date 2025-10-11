В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына

БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка зарезала новорожденного сына в Алтайском крае, боясь сообщить родителям о родах, подозреваемую в убийстве задержали, сообщили журналистам в СУСК по региону.

"Вечером 10 октября 2025 на участке местности, расположенном по улице Малахова в городе Барнауле было обнаружено тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий по горячим следам установили подозреваемую в убийстве.

"По подозрению в совершении убийства задержана 17-летняя жительница города Барнаула. По предварительным данным следствия, подозреваемая, воспитывающаяся в благополучной семье, скрыла от родителей свою беременность. В день родов она, оставшись одна дома, родила здорового мальчика. Испугавшись, что родители узнают о произошедшем, она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну", - отмечают в СУСК.

После девушка завернула тело малыша в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении девушки меры пресечения в виде заключения под стражу. Делом заинтересовалась краевая прокуратура.