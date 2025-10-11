Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына - РИА Новости, 11.10.2025
12:58 11.10.2025
В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына
В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына - РИА Новости, 11.10.2025
В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына
Семнадцатилетняя девушка зарезала новорожденного сына в Алтайском крае, боясь сообщить родителям о родах, подозреваемую в убийстве задержали, сообщили... РИА Новости, 11.10.2025
происшествия
алтайский край
барнаул
россия
алтайский край
барнаул
россия
происшествия, алтайский край, барнаул, россия
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Россия
В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына

В Алтайском крае задержали девушку по подозрению в убийстве младенца

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка зарезала новорожденного сына в Алтайском крае, боясь сообщить родителям о родах, подозреваемую в убийстве задержали, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Вечером 10 октября 2025 на участке местности, расположенном по улице Малахова в городе Барнауле было обнаружено тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой
12:23
В ходе следственно-оперативных действий по горячим следам установили подозреваемую в убийстве.
"По подозрению в совершении убийства задержана 17-летняя жительница города Барнаула. По предварительным данным следствия, подозреваемая, воспитывающаяся в благополучной семье, скрыла от родителей свою беременность. В день родов она, оставшись одна дома, родила здорового мальчика. Испугавшись, что родители узнают о произошедшем, она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну", - отмечают в СУСК.
После девушка завернула тело малыша в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении девушки меры пресечения в виде заключения под стражу. Делом заинтересовалась краевая прокуратура.
"Прокурор региона поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства ребёнка, и поручил территориальному прокурору поддержать ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в совершении противоправных действий. Проведение прокурорской проверки продолжается", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник
9 октября, 17:41
 
ПроисшествияАлтайский крайБарнаулРоссия
 
 
