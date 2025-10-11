Рейтинг@Mail.ru
Афганистан заявил, что завершил "операцию возмездия" против Пакистана
23:28 11.10.2025 (обновлено: 23:38 11.10.2025)
Афганистан заявил, что завершил "операцию возмездия" против Пакистана
в мире, афганистан, пакистан
В мире, Афганистан, Пакистан
Афганистан заявил, что завершил "операцию возмездия" против Пакистана

Минобороны Афганистана заявило об успешном завершении операции против Пакистана

© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.
По данным афганского оборонного ведомства, "в ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистана, Афганистан провел операцию возмездия против центров сил безопасности этой страны вдоль линии Дюранда".
"Операция завершилась в полночь... и была успешной", - говорится в заявлении.
Минобороны Афганистана также предупредило, что "в случае повторного нарушения воздушного пространства Афганистана Пакистаном, вооруженные силы страны дадут решительный отпор с целью защиты своих границ".
