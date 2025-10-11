Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Афганистана сообщило о начале ответных ударов по Пакистану - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/afganistan-2047733475.html
Минобороны Афганистана сообщило о начале ответных ударов по Пакистану
Минобороны Афганистана сообщило о начале ответных ударов по Пакистану - РИА Новости, 11.10.2025
Минобороны Афганистана сообщило о начале ответных ударов по Пакистану
Министерство обороны Афганистана заявило о начале ударов по Пакистану в ответ на обстрел в ночь на пятницу Кабула и провинции Пактика. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T22:04:00+03:00
2025-10-11T22:04:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
кабул (город)
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743737382_153:0:960:454_1920x0_80_0_0_f5c91f347d7f012536ba1820a1a9ebc4.jpg
https://ria.ru/20251010/rakety-2047523321.html
https://ria.ru/20251011/afganistan-2047732286.html
пакистан
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743737382_355:0:960:454_1920x0_80_0_0_f210b19aeb123cab084ad25a6fc74d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, кабул (город), исламское государство*
В мире, Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Исламское государство*
Минобороны Афганистана сообщило о начале ответных ударов по Пакистану

В Афганистане заявили о начале ответных ударов по Пакистану

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкБои оборонных сил Афганистана
Бои оборонных сил Афганистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Sputnik /
Перейти в медиабанк
Бои оборонных сил Афганистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило о начале ударов по Пакистану в ответ на обстрел в ночь на пятницу Кабула и провинции Пактика.
"Операции включают в себя нанесение ударов по объектам, которые использовались для запуска беспилотников на территорию Афганистана и нарушения воздушного пространства страны... Национальная армия Исламского Эмирата Афганистан нанесла удар по военным объектам по ту сторону границы, которые время от времени использовались для нападений на гражданских лиц и нарушения территориальной целостности Афганистана", - говорится в заявлении министерства.
Ракета класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США опровергли заявления о поставках Пакистану ракет средней дальности
10 октября, 14:38
Сообщается, что одновременно с атаками на позиции пакистанской армии были также атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой террористической организации "Исламское государство"* на территории Пакистана.
Новостной портал Tolo news сообщил о захвате объектов на территории Пакистана.
"По сообщениям с мест, в ходе атак из уездов Мааруф и Шурабак провинции Кандагар захвачены десятки пакистанских пограничных блокпостов", - говорится в сообщении портала.
* Запрещенная в России террористическая организация
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана
Вчера, 23:53
 
В миреПакистанАфганистанКабул (город)Исламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала