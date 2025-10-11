Минобороны Афганистана сообщило о начале ответных ударов по Пакистану

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило о начале ударов по Пакистану в ответ на обстрел в ночь на пятницу Кабула и провинции Пактика.
"Операции включают в себя нанесение ударов по объектам, которые использовались для запуска беспилотников на территорию Афганистана и нарушения воздушного пространства страны... Национальная армия Исламского Эмирата Афганистан нанесла удар по военным объектам по ту сторону границы, которые время от времени использовались для нападений на гражданских лиц и нарушения территориальной целостности Афганистана", - говорится в заявлении министерства.
Сообщается, что одновременно с атаками на позиции пакистанской армии были также атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой террористической организации "Исламское государство"* на территории Пакистана.
Новостной портал Tolo news сообщил о захвате объектов на территории Пакистана.
"По сообщениям с мест, в ходе атак из уездов Мааруф и Шурабак провинции Кандагар захвачены десятки пакистанских пограничных блокпостов", - говорится в сообщении портала.
* Запрещенная в России террористическая организация