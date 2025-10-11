Рейтинг@Mail.ru
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана
23:53 11.10.2025
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана
Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана. РИА Новости, 11.10.2025
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.
«
"В ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистана, Афганистан провел операцию возмездия против центров сил безопасности этой страны вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между странами. — Прим. ред.). <...> Операция завершилась в полночь <...> и была успешной", — указали там.
Беженцы из Афганистана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пакистан депортировал около 50 тысяч афганских детей с начала апреля
19 апреля, 15:28
Ведомство также предупредило, что "в случае повторного нарушения воздушного пространства Афганистана Пакистаном, вооруженные силы страны дадут решительный отпор с целью защиты своих границ".
Как отмечали в министерстве, афганские военные атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.
Одновременно с ударами по позициям пакистанской армии были также атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* на территории Пакистана.
Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном
19 марта, 03:22
По информации новостного портала Tolo News, вечером на афганско-пакистанской границе в провинциях Кунар, Нангархар, Гильменд и Кандагар начались масштабные и ожесточенные бои. Силы талибов атаковали пограничные позиции соседней страны с нескольких направлений.
Как утверждалось, пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили, афганские бойцы взяли под свой контроль десятки пограничных блокпостов на территории соседней страны.
В столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар талибам сдались пять пакистанских военнослужащих.
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Талибы опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане
27 января, 19:20
Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части Лахора были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Накануне СМИ писали, что в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана
29 августа 2022, 08:12
 
