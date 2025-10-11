https://ria.ru/20251011/afganistan-2047732286.html
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана - РИА Новости, 11.10.2025
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана
Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T23:53:00+03:00
2025-10-11T23:53:00+03:00
2025-10-11T23:55:00+03:00
в мире
кабул (город)
лахор
кунар
талибан
пакистан
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047733695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f2cfd5a00f8ffb97bd949944603ab94.jpg
https://ria.ru/20250419/pakistan-2012274844.html
https://ria.ru/20250319/rossija-2005861334.html
https://ria.ru/20250127/taliby-1995783244.html
https://ria.ru/20220829/pakistan-1812792399.html
кабул (город)
лахор
кунар
пакистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047733695_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a2002fd251001a6241254a3aed0af58.jpg
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News.
По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
2025-10-11T23:53
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), лахор, кунар, талибан, пакистан, афганистан
В мире, Кабул (город), Лахор, Кунар, Талибан, Пакистан, Афганистан
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.
«
"В ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистана, Афганистан провел операцию возмездия против центров сил безопасности этой страны вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом
граница между странами. — Прим. ред.). <...> Операция завершилась в полночь <...> и была успешной", — указали там.
Ведомство также предупредило, что "в случае повторного нарушения воздушного пространства Афганистана Пакистаном, вооруженные силы страны дадут решительный отпор с целью защиты своих границ".
Как отмечали в министерстве, афганские военные атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.
Одновременно с ударами по позициям пакистанской армии были также атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* на территории Пакистана.
По информации новостного портала Tolo News, вечером на афганско-пакистанской границе в провинциях Кунар
, Нангархар
, Гильменд и Кандагар начались масштабные и ожесточенные бои. Силы талибов атаковали пограничные позиции соседней страны с нескольких направлений.
Как утверждалось, пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили, афганские бойцы взяли под свой контроль десятки пограничных блокпостов на территории соседней страны.
В столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар талибам сдались пять пакистанских военнослужащих.
Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части Лахора были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Накануне СМИ писали, что в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле
бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.