Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.

« "В ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистана, Афганистан провел операцию возмездия против центров сил безопасности этой страны вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между странами. — Прим. ред.). <...> Операция завершилась в полночь <...> и была успешной", — указали там.

Ведомство также предупредило, что "в случае повторного нарушения воздушного пространства Афганистана Пакистаном, вооруженные силы страны дадут решительный отпор с целью защиты своих границ".

Как отмечали в министерстве, афганские военные атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.

Одновременно с ударами по позициям пакистанской армии были также атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* на территории Пакистана.

По информации новостного портала Tolo News, вечером на афганско-пакистанской границе в провинциях Кунар Нангархар , Гильменд и Кандагар начались масштабные и ожесточенные бои. Силы талибов атаковали пограничные позиции соседней страны с нескольких направлений.

Как утверждалось, пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили, афганские бойцы взяли под свой контроль десятки пограничных блокпостов на территории соседней страны.

В столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар талибам сдались пять пакистанских военнослужащих.

Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части Лахора были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары.

Накануне СМИ писали, что в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.

Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.