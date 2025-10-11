В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Рейтинг@Mail.ru
05:13 11.10.2025
2025
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Международный аэропорт Уфы. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
УфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
