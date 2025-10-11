https://ria.ru/20251011/aeroport-2047657414.html
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.10.2025
