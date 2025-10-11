https://ria.ru/20251011/aeroport--2047656668.html
В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.10.2025
В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Самары и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T05:03:00+03:00
2025-10-11T05:03:00+03:00
2025-10-11T05:06:00+03:00
самара
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_0:120:3069:1847_1920x0_80_0_0_8b29dac292c4d0e92754b225f503a365.jpg
https://ria.ru/20251011/aeroport-2047654367.html
самара
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_85fbeaf9238aa993eb59dc57dd18364c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, курумоч (аэропорт)
Самара, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Курумоч (аэропорт)
В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов