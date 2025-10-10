Москвичам рассказали, когда в городе наступит метеорологическая зима

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября, устойчивый снежный покров сформируется к началу декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени – начале декабря высотой три-восемь сантиметров с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10-20 сантиметров", - рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий и несуровый.