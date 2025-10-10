Рейтинг@Mail.ru
09:55 10.10.2025
Москвичам рассказали, когда в городе наступит метеорологическая зима
Москвичам рассказали, когда в городе наступит метеорологическая зима
Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября, устойчивый снежный покров сформируется к началу декабря, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.10.2025
Тишковец: метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября, устойчивый снежный покров сформируется к началу декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени – начале декабря высотой три-восемь сантиметров с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10-20 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий и несуровый.
"Средняя ночная температура воздуха (может достигать - ред.) минус 8 - минус 13, дневная минус 2 - минус 7, но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30-40 сантиметров", - добавил он.
Вид на ураган Флоренс с МКС - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Почему погодных катаклизмов становится все больше
7 октября, 18:44
 
