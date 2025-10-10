https://ria.ru/20251010/zhkkh-2047416397.html
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесен в России с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесен в России с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения - обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя", - сказал Аксененко.
По словам парламентария, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку.
"Подобные жалобы приходили от граждан довольно часто. Теперь эта схема уточняется, добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ. Таким образом планируется устранить несоответствие и снизить число задолженностей по ЖКУ", - заключил он.