Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесен в России с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

"С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения - обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя", - сказал Аксененко.

По словам парламентария, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку.