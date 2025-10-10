Рейтинг@Mail.ru
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта - РИА Новости, 10.10.2025
02:42 10.10.2025
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесен в России с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по РИА Новости, 10.10.2025
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта

Аксененко: крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта перенесут на 15-е число

Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесен в России с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения - обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя", - сказал Аксененко.
Матвиенко: контроль за формированием тарифов ЖКХ требует усиления
6 октября, 12:15
Матвиенко: контроль за формированием тарифов ЖКХ требует усиления
6 октября, 12:15
По словам парламентария, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку.
"Подобные жалобы приходили от граждан довольно часто. Теперь эта схема уточняется, добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ. Таким образом планируется устранить несоответствие и снизить число задолженностей по ЖКУ", - заключил он.
Российские власти оценят идею создания министерства ЖКХ
23 сентября, 12:24
Российские власти оценят идею создания министерства ЖКХ
23 сентября, 12:24
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
