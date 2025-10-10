В ГД внесли проект об ограничении количества домашних животных в квартире

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить на законодательном уровне норму о предельном количестве содержащихся в квартирах собак и кошек, исходя из площади жилого помещения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"Законопроектом предлагается установить норму - 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку, учитывая как физиологические особенности животных, так и практические аспекты их содержания в условиях многоквартирного дома", - сказано в пояснительной записке.

В документе добавляется, что данная норма будет применяться во всех субъектах России . Уточняется, что для регионов сохраняется возможность вводить дополнительные, более строгие требования с учетом местных особенностей.

"Особое внимание уделено практическим аспектам применения закона. В частности, предусмотрено исключение для случаев рождения потомства — временное превышение установленных норм допускается до достижения потомством шестимесячного возраста, что предоставляет владельцам разумный срок для пристройства животных. Также установлено исключение для собак-проводников, что соответствует принципам обеспечения социальных прав инвалидов по зрению и является социально значимой мерой", - отмечается в законопроекте.