https://ria.ru/20251010/zhitel-2047471494.html
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ за сутки
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.10.2025
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ за сутки
Два мирных жителя погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрелов украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:26:00+03:00
2025-10-10T11:26:00+03:00
2025-10-10T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
каир (город)
каменка
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каир (город)
каменка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , каир (город), каменка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Каир (город), Каменка, Владимир Сальдо
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ за сутки
Удары ВСУ по Херсонской области. Что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрелов украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие обстрелов киевского режима в минувшие сутки погибли два мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо
в Max
.
В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского МО разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек, сообщил глава региона.
Кроме того, из-за атак в Васильевке Каховского МО повреждено административное здание территориального отдела. В Любимовке обстрелом была перебита линия электропередачи - без света временно оставались 3,6 тысячи жителей, сейчас электроснабжение полностью восстановлено.
Помимо этого, враг обстрелял Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Дудчино, Заводовку, Каиры
, Каменку
, Каховку
, Князе-Григорьевку, Костогрызово, Любимовку, Малокаховку, Малую Лепетиху, Новую Каховку
, Федоровку.