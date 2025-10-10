Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрелов украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Max. "Вследствие обстрелов киевского режима в минувшие сутки погибли два мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо

В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского МО разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек, сообщил глава региона.