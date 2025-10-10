В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения у берегов Филиппин, сообщил региональный директор управления гражданской обороны Эднар Даянгиранг.

По уточненным данным филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), магнитуда землетрясения составляла 7,4.

"Я только что разговаривал с мэром, который подтвердил первую жертву землетрясения", – сообщил Даянгиранг местной газете Inquirer

Он отметил, что житель горной деревни Калапаган в провинции Восточный Давао на острове Минданао погиб в результате падения полых бетонных блоков. В этом районе также обрушился жилой дом.