В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек
Один человек погиб в результате землетрясения у берегов Филиппин, сообщил региональный директор управления гражданской обороны Эднар Даянгиранг. РИА Новости, 10.10.2025
В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек
Житель горной деревни Калапаган погиб при землетрясении на Филиппинах
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения у берегов Филиппин, сообщил региональный директор управления гражданской обороны Эднар Даянгиранг.
По уточненным данным филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), магнитуда землетрясения составляла 7,4.
"Я только что разговаривал с мэром, который подтвердил первую жертву землетрясения", – сообщил Даянгиранг местной газете Inquirer
Он отметил, что житель горной деревни Калапаган в провинции Восточный Давао на острове Минданао погиб в результате падения полых бетонных блоков. В этом районе также обрушился жилой дом.
В ряде городов региона после землетрясения были отменены школьные занятия. Поступают сообщения о разрушениях зданий. Из-за угрозы цунами была объявлена эвакуация.