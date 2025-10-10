Рейтинг@Mail.ru
В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/zemletryasenie-2047437162.html
В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек
В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек - РИА Новости, 10.10.2025
В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек
Один человек погиб в результате землетрясения у берегов Филиппин, сообщил региональный директор управления гражданской обороны Эднар Даянгиранг. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:27:00+03:00
2025-10-10T08:27:00+03:00
в мире
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
https://ria.ru/20250902/zemletryaseniya-2007928080.html
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины
В мире, Филиппины
В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек

Житель горной деревни Калапаган погиб при землетрясении на Филиппинах

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения у берегов Филиппин, сообщил региональный директор управления гражданской обороны Эднар Даянгиранг.
По уточненным данным филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), магнитуда землетрясения составляла 7,4.
"Я только что разговаривал с мэром, который подтвердил первую жертву землетрясения", – сообщил Даянгиранг местной газете Inquirer.
Он отметил, что житель горной деревни Калапаган в провинции Восточный Давао на острове Минданао погиб в результате падения полых бетонных блоков. В этом районе также обрушился жилой дом.
В ряде городов региона после землетрясения были отменены школьные занятия. Поступают сообщения о разрушениях зданий. Из-за угрозы цунами была объявлена эвакуация.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября, 14:15
 
В миреФилиппины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала