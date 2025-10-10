https://ria.ru/20251010/zemletryasenie-2047425707.html
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 10.10.2025
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах к югу от города Лоренгау, их очаг залегал на глубине 10 километров.
О жертвах или разрушениях не сообщается.