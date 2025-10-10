https://ria.ru/20251010/zemletryasenie-2047425551.html
У берегов Филиппин произошло еще одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.10.2025
У берегов Филиппин произошло еще одно землетрясение
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Ранее ведомство сообщало, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин
, объявлена угроза цунами.
По данным Геологической службы США
, эпицентр подземных толчков располагался в 40 километрах к востоку от города Манай, их очаг залегал на глубине 61 километра.
О жертвах или разрушениях не сообщается.