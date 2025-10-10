https://ria.ru/20251010/zemletryasenie-2047424812.html
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами - РИА Новости, 10.10.2025
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T05:03:00+03:00
2025-10-10T05:03:00+03:00
2025-10-10T09:05:00+03:00
в мире
филиппины
сша
давао
землетрясение
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
https://ria.ru/20250921/kamchatka-2043281966.html
филиппины
сша
давао
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, сша, давао, землетрясение, индонезия
В мире, Филиппины, США, Давао, Землетрясение, Индонезия
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.
По данным Геологической службы США
(USGS), эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао, их очаг залегал на глубине 58 километров.
При этом, по информации филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, магнитуда составляла 7,6. Позднее USGS рассказала о новых точках магнитудой 5,9 и еще одних — 6,0 у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило о волнах цунами высотой от одного до трех метров у прибрежных районов Филиппин.
Угрозу объявили и для некоторых регионов в Индонезии
.