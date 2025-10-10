Рейтинг@Mail.ru
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
05:03 10.10.2025 (обновлено: 09:05 10.10.2025)
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
филиппины
сша
давао
землетрясение
индонезия
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами

Запись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.
По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао, их очаг залегал на глубине 58 километров.
При этом, по информации филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, магнитуда составляла 7,6. Позднее USGS рассказала о новых точках магнитудой 5,9 и еще одних — 6,0 у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило о волнах цунами высотой от одного до трех метров у прибрежных районов Филиппин.
Угрозу объявили и для некоторых регионов в Индонезии.
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Ученый рассказал об опасности сейсмических толчков на Камчатке
21 сентября, 03:37
 
