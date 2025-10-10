https://ria.ru/20251010/zemletryasenie-2047423656.html
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.
По данным Геологической службы США
, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао
, их очаг залегал на глубине 58 километров.
Как добавляет филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии, магнитуда землетрясения составляла 7,6.
Об угрозе цунами объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Опасные волны цунами вероятны для побережья. расположенного в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения", - говорится в заявлении управления.