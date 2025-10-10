Рейтинг@Mail.ru
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
05:03 10.10.2025 (обновлено: 05:24 10.10.2025)
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами - РИА Новости, 10.10.2025
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 10.10.2025
У берегов Филиппин произошло землетрясение, в стране объявили угрозу цунами

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, существует угроза цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао, их очаг залегал на глубине 58 километров.
Как добавляет филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии, магнитуда землетрясения составляла 7,6.
Об угрозе цунами объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Опасные волны цунами вероятны для побережья. расположенного в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения", - говорится в заявлении управления.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
У побережья северных Курил произошло второе за сутки землетрясение
8 октября, 14:14
 
