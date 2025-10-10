Рейтинг@Mail.ru
Земфира* сохранила права на свои песни в России - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:52 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/zemfira-2047431377.html
Земфира* сохранила права на свои песни в России
Земфира* сохранила права на свои песни в России - РИА Новости, 10.10.2025
Земфира* сохранила права на свои песни в России
Певица Земфира* сохранила права на более чем 170 песен в России, несмотря на статус иноагента, выяснило РИА Новости, изучив реестр произведений российских... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:52:00+03:00
2025-10-10T06:52:00+03:00
культура
общество
россия
украина
грузия
земфира
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27109/29/271092913_0:82:2961:1748_1920x0_80_0_0_aa43f7f991035c62fec0911ee7a40115.jpg
https://ria.ru/20240916/inoagent-1972878064.html
https://ria.ru/20240917/inoagent-1973089681.html
https://ria.ru/20240915/inoagent-1972770178.html
россия
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27109/29/271092913_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_d7a56c16f54500ca48ff0534ffe82f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, грузия, земфира, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, культура
Культура, Общество, Россия, Украина, Грузия, Земфира, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Культура
Земфира* сохранила права на свои песни в России

Земфира* сохранила права на более чем 170 песен, несмотря на статус иноагента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗемфира*
Земфира* - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Земфира*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Певица Земфира* сохранила права на более чем 170 песен в России, несмотря на статус иноагента, выяснило РИА Новости, изучив реестр произведений российских правообладателей.
Согласно данным ведомства, Земфире* принадлежат 178 композиций. Помимо песен, она является автором трех музыкальных произведений к кинофильмам и спектаклю, а также шести инструментальных пьес. Кроме того, Земфира сочинила две рекламные песни.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Слепакова* внесли в реестр иноагентов за высмеивание российских солдат
16 сентября 2024, 03:26
"Внесение в реестр иноагента не предполагает, что как-то меняется статус авторства. То есть иноагент по действующему законодательству по-прежнему вправе называться автором произведений, которые он создал", - рассказала РИА Новости юрист Ирина Остапчук.
По ее словам, нет законодательных оснований, чтобы Земфира* перестала числиться как автор произведений в реестре РАО.
"Если только она сама не решит отозвать у РАО право собирать за нее вознаграждение", - добавила Остапчук.
Юрист напомнила, что с этого года действует специальное требование для иноагентов: все вознаграждения за отчуждение или лицензию на объекты интеллектуальной деятельности иноагента должны зачисляться только на специальный рублевый счет.
Певица Земфира* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов
17 сентября 2024, 04:13
"Такой счет открывается в уполномоченном банке. Согласно приказу ЦБ, таким банком назначен Сбербанк. Соответственно, например, в случае с Земфирой* роялти за использование ее песен должны перечисляться на этот специальный счет. Средства с этого специального счета иноагент сможет снять только в случае, если с него снимут этот статус", - заключила Остапчук.
Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". В июне министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. По данным Telegram-канала Земфиры, последние концерты она проводила в Грузии и Ереване.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
15 сентября 2024, 02:28
 
КультураОбществоРоссияУкраинаГрузияЗемфираЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала