Земфира* сохранила права на свои песни в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Певица Земфира* сохранила права на более чем 170 песен в России, несмотря на статус иноагента, выяснило РИА Новости, изучив реестр произведений российских правообладателей.

Согласно данным ведомства, Земфире* принадлежат 178 композиций. Помимо песен, она является автором трех музыкальных произведений к кинофильмам и спектаклю, а также шести инструментальных пьес. Кроме того, Земфира сочинила две рекламные песни.

"Внесение в реестр иноагента не предполагает, что как-то меняется статус авторства. То есть иноагент по действующему законодательству по-прежнему вправе называться автором произведений, которые он создал", - рассказала РИА Новости юрист Ирина Остапчук.

По ее словам, нет законодательных оснований, чтобы Земфира* перестала числиться как автор произведений в реестре РАО.

"Если только она сама не решит отозвать у РАО право собирать за нее вознаграждение", - добавила Остапчук.

Юрист напомнила, что с этого года действует специальное требование для иноагентов: все вознаграждения за отчуждение или лицензию на объекты интеллектуальной деятельности иноагента должны зачисляться только на специальный рублевый счет.

"Такой счет открывается в уполномоченном банке. Согласно приказу ЦБ, таким банком назначен Сбербанк. Соответственно, например, в случае с Земфирой* роялти за использование ее песен должны перечисляться на этот специальный счет. Средства с этого специального счета иноагент сможет снять только в случае, если с него снимут этот статус", - заключила Остапчук.

Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". В июне министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. По данным Telegram-канала Земфиры, последние концерты она проводила в Грузии и Ереване.