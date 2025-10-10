Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 10.10.2025 (обновлено: 22:15 10.10.2025)
В США раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
Владимир Зеленский надеется на жесткий ответ России на поставки ракет "Томагавк" (Tomahawk), чтобы втянуть НАТО в конфликт, пишет National Interest
В США раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России

NI: Зеленский надеется на мощный ответ России на ракеты Томагавк. Что он задумал

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский надеется на жесткий ответ России на поставки ракет "Томагавк" (Tomahawk), чтобы втянуть НАТО в конфликт, пишет National Interest.

"Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на пятую статью Североатлантического договора и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине", — говорится в публикации.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Редкое представление". СМИ поразились новому заявлению Меркель о России
Вчера, 09:00
При этом издание отмечает, что США имеют ограниченное количество ракет "Томагавк".

На этой неделе американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты "Томагавк" существуют в ядерном исполнении.

Издание Responsible Statecrft писало, что Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Вчера, 09:52
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
