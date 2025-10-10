В США раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский надеется на жесткий ответ России на поставки ракет "Томагавк" (Tomahawk), чтобы втянуть НАТО в конфликт, пишет National Interest.
"Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на пятую статью Североатлантического договора и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине", — говорится в публикации.
"Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на пятую статью Североатлантического договора и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине", — говорится в публикации.
При этом издание отмечает, что США имеют ограниченное количество ракет "Томагавк".
На этой неделе американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты "Томагавк" существуют в ядерном исполнении.
Издание Responsible Statecrft писало, что Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк".
На этой неделе американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты "Томагавк" существуют в ядерном исполнении.
Издание Responsible Statecrft писало, что Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк".