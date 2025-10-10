Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале. "На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий российского удара по энергетике", — говорится в публикации.

Зеленский добавил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Кроме того, есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.



В четверг глава киевского режима пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.