Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 10.10.2025 (обновлено: 15:09 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/zelenskiy-2047448680.html
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России - РИА Новости, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале."На многих объектах критической... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:52:00+03:00
2025-10-10T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054712_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1f4f660ece37fdf3f37fb8e826c6492e.jpg
https://ria.ru/20251010/zelenskiy-2047503741.html
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047234269.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054712_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_cdceda2cfef04ecb931a3c028959e105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России

Зеленский сделал заявление после удара ВС России. О чем он сказал

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале.

"На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий российского удара по энергетике", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
Вчера, 13:16
Зеленский добавил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Кроме того, есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.

В четверг глава киевского режима пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России
9 октября, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала