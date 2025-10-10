https://ria.ru/20251010/zelenskiy-2047448680.html
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России - РИА Новости, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале."На многих объектах критической... РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале.
"На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий российского удара по энергетике", — говорится в публикации.
Зеленский добавил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Кроме того, есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.
В четверг глава киевского режима пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины
: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.