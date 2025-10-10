Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что изо всех сил пытается повлиять на Трампа - РИА Новости, 10.10.2025
23:08 10.10.2025
Зеленский заявил, что изо всех сил пытается повлиять на Трампа
Владимир Зеленский заявил, что изо всех сил пытается повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы тот оказал давление на Россию. РИА Новости, 10.10.2025
Зеленский заявил, что изо всех сил пытается повлиять на Трампа

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что изо всех сил пытается повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы тот оказал давление на Россию.
"Вы знаете, я стараюсь изо всех сил (убедить Трампа ввести новые санкции против России - ред.). Я открыт с президентом Трампом, и, я думаю, вы видели это. Я не ищу особых дипломатических способов общения с ним. И я действительно рассчитываю на его давление, потому что у него есть эта сила", - заявил Зеленский на пресс-конференции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Зеленский поставил Трампу новое условие
9 октября, 10:45
 
