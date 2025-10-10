Зеленский заявил, что изо всех сил пытается повлиять на Трампа

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что изо всех сил пытается повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы тот оказал давление на Россию.
"Вы знаете, я стараюсь изо всех сил (убедить Трампа ввести новые санкции против России - ред.). Я открыт с президентом Трампом, и, я думаю, вы видели это. Я не ищу особых дипломатических способов общения с ним. И я действительно рассчитываю на его давление, потому что у него есть эта сила", - заявил Зеленский на пресс-конференции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
