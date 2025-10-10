Прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для Patriot, заявил Зеленский

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал, что прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для системы ПВО Patriot, из-за чего ей не могли пользоваться.
"Это было прошлой зимой. Я позвонил в три часа ночи моему начальнику армии и спросил, почему Patriot не работает. Я знаю и вижу, что он не работает. И он сказал: "смотрите, системы есть, да, но у меня одна ракета", - заявил Зеленский на пресс-конференции, пожаловавшись далее, что "никто не дал ракет".
Зеленский добавил, что подобная ситуация складывалась со всеми системами высокой дальности, включая ATACMS и прочими.
Однако, по его словам, теперь у Украины есть ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.