Рейтинг@Mail.ru
Прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для Patriot, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/zelenskij-2047632017.html
Прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для Patriot, заявил Зеленский
Прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для Patriot, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.10.2025
Прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для Patriot, заявил Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, что прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для системы ПВО Patriot, из-за чего ей не могли пользоваться. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T22:20:00+03:00
2025-10-10T22:20:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg
https://ria.ru/20251010/zelenskiy-2047503741.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_196:0:2924:2046_1920x0_80_0_0_a982a3c4108f0376662d34c2b5a07129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для Patriot, заявил Зеленский

Зеленский: прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для Patriot

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал, что прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для системы ПВО Patriot, из-за чего ей не могли пользоваться.
"Это было прошлой зимой. Я позвонил в три часа ночи моему начальнику армии и спросил, почему Patriot не работает. Я знаю и вижу, что он не работает. И он сказал: "смотрите, системы есть, да, но у меня одна ракета", - заявил Зеленский на пресс-конференции, пожаловавшись далее, что "никто не дал ракет".
Зеленский добавил, что подобная ситуация складывалась со всеми системами высокой дальности, включая ATACMS и прочими.
Однако, по его словам, теперь у Украины есть ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
Вчера, 13:16
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала