Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук

Как отмечает политик, на Украине налицо факт отмены выборов всех уровней, и наивно полагать, что после этого будет возможно в ближайшем будущем запустить избирательный процесс, который будет учитывать свободное волеизъявление граждан.

"Залужного не выберут, а назначат после боевых действий, списав на Зеленского поражение. Но при этом его хозяева будут требовать от него новую войну, поскольку Украине тогда Европе больше нечего будет предложить... Поэтому спасение украинского народа не в западной демократии, которая уничтожает его, а в построении единого государства с Россией, что не первый раз в истории спасет украинцев от уничтожения и возвратит их к достойной жизни", - подытожил политик.