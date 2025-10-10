Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 10.10.2025 (обновлено: 09:53 10.10.2025)
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.10.2025
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
Владимир Зеленский отменой выборов всех уровней окончательно уничтожил надежду на восстановление Украины как государства, заявил экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 10.10.2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский отменой выборов уничтожил надежду на восстановление Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский отменой выборов всех уровней окончательно уничтожил надежду на восстановление Украины как государства, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Деградация украинской государственности продолжается. Верховная рада проголосовала за постановление о непрерывной работе действующих местных советов и их глав до проведения выборов уже после отмены режима военного положения в стране... Таким образом, Украина лишена не только президентских, но и местных выборов. И это при том, что в стране является нелегитимным не только президент, но и все руководители всех госорганов, назначенных им, главы военно-гражданских администраций всех областей, нелегитимным является также кабинет министров, так как он сформирован в нарушение действующего законодательства", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Как отмечает политик, на Украине налицо факт отмены выборов всех уровней, и наивно полагать, что после этого будет возможно в ближайшем будущем запустить избирательный процесс, который будет учитывать свободное волеизъявление граждан.
"Если на волю граждан активно плюют сейчас, то в дальнейшем ситуация будет еще хуже. Ситуация достаточно простая: Зеленский не способен договориться с Россией о мире, у него для этого нет ни воли, ни интеллекта, ни легитимности, ни возможности, а сменить его нельзя, поскольку демократический процесс заблокирован, поэтому война должна продолжаться до последнего украинца. И именно западные политики толпами приезжают в Киев, требуя продолжения войны", - добавил Медведчук.
Он отмечает, что политическая ситуация на Украине давно сложилась таким образом, что выборы не в состоянии поменять жизнь простых граждан, вернуть их к мирной жизни, достатку и благополучию. Экономика страны полностью зависит от конфликта, который финансирует Европа. "То есть Украина Зеленского сегодня продает Европе войну с Россией, и если она закончится, то Украине нечего будет продавать. ЕС не раз показывал, что другие украинские товары ему не нужны. Поэтому европейские хозяева могут только финансировать гибель украинцев на фронте, на что денег не считают", - подчеркнул Медведчук.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Залужного не выберут, а назначат после боевых действий, списав на Зеленского поражение. Но при этом его хозяева будут требовать от него новую войну, поскольку Украине тогда Европе больше нечего будет предложить... Поэтому спасение украинского народа не в западной демократии, которая уничтожает его, а в построении единого государства с Россией, что не первый раз в истории спасет украинцев от уничтожения и возвратит их к достойной жизни", - подытожил политик.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
