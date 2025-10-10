Завод в Тенесси, где произошел взрыв, производил заряды для ВСУ

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Завод в американском штате Теннесси, где в пятницу произошел взрыв, занимался производством кумулятивных зарядов, которые были замечены на вооружении ВСУ.

Ранее местные власти сообщили, что несколько человек погибли и пропали без вести в результате взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в районе Бакснорт.

Среди продукции, указанной на сайте предприятия, указаны кумулятивные заряды модели M2A4, предназначенные для пробития отверстий в железобетоне, броневых плитах, грунтах и других материалах.

По данным украинских СМИ, ВСУ используют M2A4, в том числе в качестве боевых зарядов для тяжелых БПЛА.