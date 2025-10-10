https://ria.ru/20251010/zavod-2047604147.html
Завод по производству полимерных материалов начал работу на Смоленщине
Завод по производству полимерных материалов начал работу на Смоленщине
Завод по производству полимерных материалов начал работу на Смоленщине
В Вяземском муниципальном округе Смоленской области начал работу завод по производству полимерных компаундов полного цикла, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Вяземском муниципальном округе Смоленской области начал работу завод по производству полимерных компаундов полного цикла, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Компаунды — это специальные материалы, предназначенные для создания прочных и термостойких изделий. Инвестиционный проект реализовало ООО "Биэнджи Компаундс", которое входит в промышленную группу компаний "Brucite+".
Продукцию, которую выпускает завод, используют в строительстве, энергетике, транспорте и автомобильной промышленности. На площадке установлено технологическое оборудование и организована лаборатория, где разрабатывают новые составы материалов.
"Производственная линия рассчитана на выпуск 400 тонн компаундов в месяц. К 2027 году планируется увеличить объемы производства более чем в два раза. Общий объем инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей. Второй этап предусматривает вложения более 500 миллионов рублей", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
По мнению губернатора, запуск нового завода укрепит позиции России в производстве современных полимерных материалов и обеспечит отечественные предприятия качественным и безопасным сырьем. Это большой шаг в развитии региональной химической отрасли, который подтверждает статус региона с эффективной промышленной политикой.
"По итогам 2024 года Смоленская область признана “Прорывом года” в ежегодном рейтинге промышленной политики за реализацию национального проекта “Новые материалы и химия”", — подытожил глава региона.