Завод по производству полимерных материалов начал работу на Смоленщине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Вяземском муниципальном округе Смоленской области начал работу завод по производству полимерных компаундов полного цикла, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Компаунды — это специальные материалы, предназначенные для создания прочных и термостойких изделий. Инвестиционный проект реализовало ООО "Биэнджи Компаундс", которое входит в промышленную группу компаний "Brucite+".

Продукцию, которую выпускает завод, используют в строительстве, энергетике, транспорте и автомобильной промышленности. На площадке установлено технологическое оборудование и организована лаборатория, где разрабатывают новые составы материалов.

"Производственная линия рассчитана на выпуск 400 тонн компаундов в месяц. К 2027 году планируется увеличить объемы производства более чем в два раза. Общий объем инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей. Второй этап предусматривает вложения более 500 миллионов рублей", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.

По мнению губернатора, запуск нового завода укрепит позиции России в производстве современных полимерных материалов и обеспечит отечественные предприятия качественным и безопасным сырьем. Это большой шаг в развитии региональной химической отрасли, который подтверждает статус региона с эффективной промышленной политикой.