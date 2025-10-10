Рейтинг@Mail.ru
Каждый четвертый работодатель повысил зарплаты в третьем квартале года - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/zarplata-2047413319.html
Каждый четвертый работодатель повысил зарплаты в третьем квартале года
Каждый четвертый работодатель повысил зарплаты в третьем квартале года - РИА Новости, 10.10.2025
Каждый четвертый работодатель повысил зарплаты в третьем квартале года
Более четверти работодателей (26%) увеличили зарплаты своих работников по итогам третьего квартала этого года, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T02:08:00+03:00
2025-10-10T02:08:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
https://ria.ru/20251009/nabiullina--2047267177.html
https://ria.ru/20251003/zarplaty-2046079612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Каждый четвертый работодатель повысил зарплаты в третьем квартале года

Более четверти работодателей увеличили зарплаты сотрудников в третьем квартале

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более четверти работодателей (26%) увеличили зарплаты своих работников по итогам третьего квартала этого года, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Для 34% предприятий по итогам третьего квартала процесс закрытия вакансий стал более длительным, а в 26% компаний произошло повышение зарплат сотрудникам, что является позитивным сигналом для работников. Двадцать пять процентов предприятий сократили направления своей деятельности, вероятно, оптимизируя бизнес-процессы", - говорится в исследовании.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях
9 октября, 13:39
Согласно данным, 17% работодателей сохранили или расширили штат сотрудников, а у 13% опрошенных в третьем квартале вакансии стали закрываться быстрее. К более активному использованию гибридного формата работы пришли 8% компаний, а 5% полностью перевели сотрудников на удаленную работу или значительно увеличили ее долю.
"Говоря о вероятных изменениях в четвертом квартале на рынке труда, почти половина опрошенных (49%) прогнозируют сохранение дефицита рабочих специальностей. В то же время 33% участников исследования считают, что рынок труда будет оставаться спокойным, и соискатели будут крепче держаться за свои текущие места", - уточняется в исследовании.
Кроме того, почти четверть работодателей (22%) ожидают роста доли вакансий для подработки. Рост интереса со стороны компаний к соискателям старшего поколения ожидают 21% участников опроса, 18% - к молодым специалистам.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 октября этого года, поучаствовали 300 представителей бизнеса из всех регионов России.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
3 октября, 04:23
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала