Эксперт оценил возможность запрета США на полеты над Россией для Китая

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Возможное введение запрета США на полеты китайских авиакомпаний над воздушным пространством России не имеет правовых оснований и может повлечь остро негативную реакцию властей и авиалиний Китая, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Агентство Рейтер в четверг сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США. Агентство указало, что американские авиакомпании давно недовольны тем, что американские перевозчики не имеют права пролетать над территорией РФ, в то время как китайские авиакомпании имеют такую возможность.

"Никаких правовых оснований для этого не существует. Единственная возможность (для Трампа - ред.) - это просто принять волюнтаристское решение", - отметил Пантелеев

По его мнению, заявления администрации Трампа противоречат духу мировой гражданской авиации как глобальной индустрии, для которой не должно быть политических барьеров. Однако, США их и странам-партнерам из Евросоюза не впервой грубо нарушать международное воздушное право, считает эксперт.

"Это может спровоцировать очень серьезное обострение отношений США и КНР , вплоть до введения запретов для американских авиакомпаний выполнять полеты в Китай", - не исключил Пантелеев.

Он подчеркнул, что одностороннее решение администрации Трампа грозит нанести удар как по экономическим интересам китайских авиакомпаний, так и по политическому престижу Пекина