Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможность запрета США на полеты над Россией для Китая - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/zapret-2047563070.html
Эксперт оценил возможность запрета США на полеты над Россией для Китая
Эксперт оценил возможность запрета США на полеты над Россией для Китая - РИА Новости, 10.10.2025
Эксперт оценил возможность запрета США на полеты над Россией для Китая
Возможное введение запрета США на полеты китайских авиакомпаний над воздушным пространством России не имеет правовых оснований и может повлечь остро негативную... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:39:00+03:00
2025-10-10T16:39:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
олег пантелеев
"авиапорт"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20251010/signal-2047508631.html
https://ria.ru/20251010/ssha-2047473305.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, олег пантелеев, "авиапорт"
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Олег Пантелеев, "Авиапорт"
Эксперт оценил возможность запрета США на полеты над Россией для Китая

Пантелеев назвал возможные последствия запрета США на полеты над РФ для Китая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Возможное введение запрета США на полеты китайских авиакомпаний над воздушным пространством России не имеет правовых оснований и может повлечь остро негативную реакцию властей и авиалиний Китая, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Агентство Рейтер в четверг сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США. Агентство указало, что американские авиакомпании давно недовольны тем, что американские перевозчики не имеют права пролетать над территорией РФ, в то время как китайские авиакомпании имеют такую возможность.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
Вчера, 13:37
"Никаких правовых оснований для этого не существует. Единственная возможность (для Трампа - ред.) - это просто принять волюнтаристское решение", - отметил Пантелеев.
По его мнению, заявления администрации Трампа противоречат духу мировой гражданской авиации как глобальной индустрии, для которой не должно быть политических барьеров. Однако, США их и странам-партнерам из Евросоюза не впервой грубо нарушать международное воздушное право, считает эксперт.
"Это может спровоцировать очень серьезное обострение отношений США и КНР, вплоть до введения запретов для американских авиакомпаний выполнять полеты в Китай", - не исключил Пантелеев.
Он подчеркнул, что одностороннее решение администрации Трампа грозит нанести удар как по экономическим интересам китайских авиакомпаний, так и по политическому престижу Пекина.
В настоящее время китайские и американские авиалинии совершают примерно по 50 рейсов еженедельно, напомнил эксперт. При этом американские авиаперевозчики уже давно жалуются на "несправедливую" конкуренцию в силу того, что китайские авиакомпании могут пролетать над территорией России, что позволяет значительно экономить время и топливо.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США забеспокоились из-за событий в зоне СВО
Вчера, 11:30
 
В миреСШАРоссияКитайДональд ТрампОлег Пантелеев"Авиапорт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала