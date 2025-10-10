Украинские власти заявили о перекрытии движения по дамбе Днепрогэс

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что после взрывов проезд по дамбе Днепрогэс перекрыт.
"В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине Днепрогэс", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Днепрогэс расположена в Запорожье, она состоит из двух станций – ГЭС-1 и ГЭС-2. Она является самой крупной гидроэлектростанцией на подконтрольной Украине территории.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
