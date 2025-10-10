https://ria.ru/20251010/zapad-2047457955.html
Запад сподвигает киевский режим на оголтелую позицию, заявил Песков
Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
россия
в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Запад сподвигает киевский режим на оголтелую позицию, заявил Песков
Песков: Европа сподвигает Киев на милитаристскую позицию по урегулированию