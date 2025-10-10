Рейтинг@Mail.ru
10:57 10.10.2025 (обновлено: 10:58 10.10.2025)
Захарова отреагировала на признание Украиной Сусанина мифом
Захарова отреагировала на признание Украиной Сусанина мифом
Захарова отреагировала на признание Украиной Сусанина мифом

Кем признают Христа. Захарова отреагировала на признание Киевом Сусанина мифом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости признание украинским Институтом национальной памяти фигуры Ивана Сусанина "мифологизированной российской имперской пропагандой".
"Страшно представить, кем они признают фигуру Христа", - сказала она агентству.
Сусанин — русский национальный герой, крестьянин из села Домнино Костромского уезда, прославившийся спасением царя Михаила Романова от польско-литовского отряда во время русско-польской войны. Согласно одной из версий, в 1613 году он обманом завел отряд польско-литовских войск в болотистый лес. Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но не выдал места убежища царя и был замучен поляками и литовцами до смерти.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Зеленский находится в состоянии помутненного сознания, заявила Захарова
9 октября, 18:11
 
РоссияУкраинаИван СусанинМария Захарова
 
 
