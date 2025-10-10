Захарова отреагировала на признание Украиной Сусанина мифом

МОСКВА, 10 окт-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости признание украинским Институтом национальной памяти фигуры Ивана Сусанина "мифологизированной российской имперской пропагандой".
"Страшно представить, кем они признают фигуру Христа", - сказала она агентству.
Сусанин — русский национальный герой, крестьянин из села Домнино Костромского уезда, прославившийся спасением царя Михаила Романова от польско-литовского отряда во время русско-польской войны. Согласно одной из версий, в 1613 году он обманом завел отряд польско-литовских войск в болотистый лес. Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но не выдал места убежища царя и был замучен поляками и литовцами до смерти.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.