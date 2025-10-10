https://ria.ru/20251010/yakovenko-2047432050.html
Яковенко рассказал о большой стратегии Трампа
Яковенко рассказал о большой стратегии Трампа - РИА Новости, 10.10.2025
Яковенко рассказал о большой стратегии Трампа
Нормализация с Москвой - это единственная "большая стратегия" президента США Дональда Трампа, иначе он окажется в "геополитическом одиночестве", заявил РИА... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
москва
сша
россия
дональд трамп
александр яковенко
москва
сша
россия
Яковенко рассказал о большой стратегии Трампа
Яковенко назвал нормализацию отношений с Россией большой стратегией Трампа