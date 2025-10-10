Рейтинг@Mail.ru
Яковенко рассказал о большой стратегии Трампа
07:06 10.10.2025
Яковенко рассказал о большой стратегии Трампа
Яковенко рассказал о большой стратегии Трампа
Нормализация с Москвой - это единственная "большая стратегия" президента США Дональда Трампа, иначе он окажется в "геополитическом одиночестве", заявил РИА... РИА Новости, 10.10.2025
в мире, москва, сша, россия, дональд трамп, александр яковенко
В мире, Москва, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Яковенко
Яковенко рассказал о большой стратегии Трампа

Яковенко назвал нормализацию отношений с Россией большой стратегией Трампа

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нормализация с Москвой - это единственная "большая стратегия" президента США Дональда Трампа, иначе он окажется в "геополитическом одиночестве", заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Важно сознавать, что нормализация с Москвой - это единственная "большая стратегия" Трампа, который иначе окажется в стратегическом (и геополитическом) одиночестве, то есть в полной самоизоляции и вне игры, когда даже поговорить не с кем, а он еще не все сделал для дела мира во всем мире (вспомним его заявку на ядерное разоружение)", - сказал Яковенко.
В миреМоскваСШАРоссияДональд ТрампАлександр Яковенко
 
 
