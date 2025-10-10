Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 10.10.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в пятницу вечером в Харьковской области на фоне ранее объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу вечером в Харьковской области на фоне ранее объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Серия взрывов прогремела в Чугуевской общине", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги в Харьковской области звучат более часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
