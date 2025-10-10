Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа - РИА Новости, 10.10.2025
21:37 10.10.2025
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа

© РИА Новости / Антон Вергун
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в одноэтажном жилом доме в Свердловской области, конструкции обрушились, в доме мог быть человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в одноэтажном частном жилом доме в Свердловской области", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в результате взрыва произошло обрушение строительных конструкций жилого дома. Предварительно, в доме мог находиться один человек.
