В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека
В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2025
В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека
Два человека погибли и ещё один пострадал при взрыве боеприпаса в частном доме Волгоградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T20:37:00+03:00
2025-10-10T20:37:00+03:00
2025-10-10T20:37:00+03:00
происшествия
волгоградская область
волгоградская область
Новости
ru-RU
В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека
