https://ria.ru/20251010/vzryv-2047421666.html
В четырех украинских городах прогремели несколько серий взрывов
В четырех украинских городах прогремели несколько серий взрывов - РИА Новости, 10.10.2025
В четырех украинских городах прогремели несколько серий взрывов
В четырех городах Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T07:40:00+03:00
2025-10-10T07:40:00+03:00
2025-10-10T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
кременчуг
вооруженные силы украины
днепропетровск
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_0:141:1009:708_1920x0_80_0_0_657f19e6d49f4a095ee419ae19b49790.jpg
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047234269.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьков
кременчуг
днепропетровск
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_16:0:976:720_1920x0_80_0_0_04000040e69ebe5dc3b317d8d560cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков, кременчуг, вооруженные силы украины, днепропетровск, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Кременчуг, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Киев, Виталий Кличко
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В четырех городах Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ.
По их данным, с полуночи их зафиксировали в Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Киеве. При этом в последних трех — несколько серий вплоть до утра.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной, движение поездов метро изменено.
В Днепропетровске наблюдается масштабный пожар и перебои со светом. Также украинские власти заявили о перекрытии движения по дамбе Днепрогэс в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины
: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.