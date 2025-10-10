В четырех украинских городах прогремели несколько серий взрывов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В четырех городах Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ.

По их данным, с полуночи их зафиксировали в Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Киеве. При этом в последних трех — несколько серий вплоть до утра.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной, движение поездов метро изменено.

В Днепропетровске наблюдается масштабный пожар и перебои со светом. Также украинские власти заявили о перекрытии движения по дамбе Днепрогэс в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.