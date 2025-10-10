Рейтинг@Mail.ru
ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика в Афганистане - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/vvs-2047508310.html
ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика в Афганистане
ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика в Афганистане - РИА Новости, 10.10.2025
ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика в Афганистане
Истребители ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана, сообщает афганский портал Tolo news со ссылкой на местные... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:36:00+03:00
2025-10-10T13:36:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
залмай халилзад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132746/63/1327466315_0:79:3100:1823_1920x0_80_0_0_ace9b604ece59500eeb749056bfa2984.jpg
https://ria.ru/20250921/afganistan-2043360718.html
https://ria.ru/20250921/bagram-2043282281.html
афганистан
пакистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132746/63/1327466315_284:0:2817:1900_1920x0_80_0_0_30a1a08e6ef11fad35ee60a53899d16a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), залмай халилзад
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Залмай Халилзад
ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика в Афганистане

ВВС Пакистана нанесли удар по рынку «Моргха» на востоке Афганистана

© Фото : Michael B. Keller, U.S. Air ForceСамолет FT-7P ВВС Пакистана.
Самолет FT-7P ВВС Пакистана. - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Michael B. Keller, U.S. Air Force
Самолет FT-7P ВВС Пакистана.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Истребители ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана, сообщает афганский портал Tolo news со ссылкой на местные источники.
"Ночью истребители военно-воздушных сил Пакистана атаковали рынок "Моргха" в уезде Бармаль провинции Пактика", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале портала.
Кабул - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Афганистан ответил на угрозы со стороны США
21 сентября, 16:40
Отмечается, что в результате авианалета, совершённого около полуночи, обошлось без жертв, однако были полностью разрушены около 10 магазинов, а еще несколько загорелись.
Ранее сообщалось, что поздно вечером в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники Сайфулла Мехсуд и Халид Мехсуд. По данным пакистанской интернет-газеты Pakistan Observer, в сгоревшем автомобиле, предположительно, были уничтожены все три человека. Власти Афганистана пока не дали исчерпывающих комментариев по инцидентам. В то же время экс-спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад призвал Кабул и Исламабад незамедлительно провести переговоры по проблеме предоставления убежищ террористам и воздержаться от взаимных вооруженных акций.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп потребовал от Афганистана немедленно передать США базу Баграм
21 сентября, 03:41
 
В миреАфганистанПакистанКабул (город)Залмай Халилзад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала