ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика в Афганистане

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Истребители ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана, сообщает афганский портал Tolo news со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что в результате авианалета, совершённого около полуночи, обошлось без жертв, однако были полностью разрушены около 10 магазинов, а еще несколько загорелись.