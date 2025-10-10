ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика в Афганистане

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Истребители ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана, сообщает афганский портал Tolo news со ссылкой на местные источники.
"Ночью истребители военно-воздушных сил Пакистана атаковали рынок "Моргха" в уезде Бармаль провинции Пактика", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале портала.
Отмечается, что в результате авианалета, совершённого около полуночи, обошлось без жертв, однако были полностью разрушены около 10 магазинов, а еще несколько загорелись.
Ранее сообщалось, что поздно вечером в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники Сайфулла Мехсуд и Халид Мехсуд. По данным пакистанской интернет-газеты Pakistan Observer, в сгоревшем автомобиле, предположительно, были уничтожены все три человека. Власти Афганистана пока не дали исчерпывающих комментариев по инцидентам. В то же время экс-спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад призвал Кабул и Исламабад незамедлительно провести переговоры по проблеме предоставления убежищ террористам и воздержаться от взаимных вооруженных акций.
