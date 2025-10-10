Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ спрогнозировали наступление техсуверенитета в финсекторе к 2028 году - РИА Новости, 10.10.2025
15:49 10.10.2025
В ВТБ спрогнозировали наступление техсуверенитета в финсекторе к 2028 году
Наступление технологического суверенитета в российском финансовом секторе можно ожидать в ближайшие 2-3 года, до конца 2028 года, спрогнозировал старший... РИА Новости, 10.10.2025
финансы
банки
финансы, банки
Финансы, Банки
В ВТБ спрогнозировали наступление техсуверенитета в финсекторе к 2028 году

Безбогов: технезависимость в финсекторе России наступит в ближайшие 2-3 года

© Фото : пресс-служба ВТБЗаместитель руководителя Технологического блока - старший вице-президент банка ВТБ Сергей Безбогов
Заместитель руководителя Технологического блока - старший вице-президент банка ВТБ Сергей Безбогов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : пресс-служба ВТБ
Заместитель руководителя Технологического блока - старший вице-президент банка ВТБ Сергей Безбогов
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Наступление технологического суверенитета в российском финансовом секторе можно ожидать в ближайшие 2-3 года, до конца 2028 года, спрогнозировал старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов в рамках "Финополис-2025".
"На мой взгляд, мы многое сделали за последние 3-4 года и находимся на верном пути. Так что 2-3 года вполне себе нормальный срок, чтобы стать действительно суверенными в инфраструктурных технологиях в нашем финансовом секторе. Весь рынок осознал, что импортозамещение — это не беда и не нагрузка, а это наше будущее. И те архитектурные принципы, которые сейчас закладываются всеми нами в новые решения, это залог того, что мы будем использовать эти решения если не десятилетия, то много лет точно. Я бы сказал, что те архитектурные решения, которые мы прорабатываем сейчас вместе с вендорами, будут нами активно использоваться в ближайшие несколько лет", — приводит пресс-служба ВТБ слова Безбогова.
По его словам, для крупных компаний использование импортозамещенных технологий является "потребностью сегодняшнего дня", они обходятся существенно дешевле используемых в большинстве случаев в текущее время решений транснациональных ИТ-корпораций.
"К этому рано или поздно придет большинство стран мира, включая те, кому сейчас доступны решения мировых ИТ-гигантов", — заключил заместитель руководителя техблока.
 
