В ВТБ спрогнозировали наступление техсуверенитета в финсекторе к 2028 году

"На мой взгляд, мы многое сделали за последние 3-4 года и находимся на верном пути. Так что 2-3 года вполне себе нормальный срок, чтобы стать действительно суверенными в инфраструктурных технологиях в нашем финансовом секторе. Весь рынок осознал, что импортозамещение — это не беда и не нагрузка, а это наше будущее. И те архитектурные принципы, которые сейчас закладываются всеми нами в новые решения, это залог того, что мы будем использовать эти решения если не десятилетия, то много лет точно. Я бы сказал, что те архитектурные решения, которые мы прорабатываем сейчас вместе с вендорами, будут нами активно использоваться в ближайшие несколько лет", — приводит пресс-служба ВТБ слова Безбогова.