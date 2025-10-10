Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10% - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/vtb-2047512422.html
ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10%
ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10% - РИА Новости, 10.10.2025
ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10%
Развитие цифровых советников в ВТБ повысит эффективность работы ИТ-специалистов банка на 10%, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:55:00+03:00
2025-10-10T13:55:00+03:00
it-ресурсы
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047511486_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_55eb860ea20a565f5663e921ff719951.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047511486_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_30fff98bfcd97d3b286c893a760103a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
it-ресурсы, втб (банк)
IT-ресурсы, ВТБ (банк)
ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10%

Вадим Кулик: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10%

© Фото предоставлено пресс-службой ВТБПредседатель правления ВТБ Вадим Кулик
Председатель правления ВТБ Вадим Кулик - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
Председатель правления ВТБ Вадим Кулик
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Развитие цифровых советников в ВТБ повысит эффективность работы ИТ-специалистов банка на 10%, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Это заявление он сделал в рамках форума "Финополис-2025", который проходит в Сочи.
"Наши цифровые советники помогают ИТ-специалистам, ими пользуется уже несколько тысяч разработчиков. И мы надеемся за 2026 год поднять их эффективность труда на 10%, даже еще не перейдя полностью в промышленную среду. Поэтому искусственный интеллект и цифровые советники — это "профильная фишка" этого года", — рассказал Кулик, его слова приводит пресс-служба банка.
Ранее ВТБ запустил собственную платформу цифровых помощников на базе технологий генеративного ИИ. Она позволяет запускать и масштабировать ИИ-сервисы в клиентских каналах и внутренних системах банка.
"Наша платформа может строить сама себя. В ее основе лежат технологии от ведущего технологического партнера ВТБ, ИТ-Холдинга Т1. Они позволяют автоматически разрабатывать и документировать код, запускать автотесты и решать ряд других задач. Таким образом, платформа становится роботом, который строит сам себя", — добавил Кулик.
В рамках "Финополис-2025" ВТБ также представил ряд ИИ-помощников для сотрудников банка для решения их задач при обслуживании клиентов и организации деятельности банка. Среди них — ИИ-помощники для андреррайтера и закупщика.
 
IT-ресурсыВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала