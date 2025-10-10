https://ria.ru/20251010/vtb-2047512422.html
ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10%
ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10%
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Развитие цифровых советников в ВТБ повысит эффективность работы ИТ-специалистов банка на 10%, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Это заявление он сделал в рамках форума "Финополис-2025", который проходит в Сочи.
"Наши цифровые советники помогают ИТ-специалистам, ими пользуется уже несколько тысяч разработчиков. И мы надеемся за 2026 год поднять их эффективность труда на 10%, даже еще не перейдя полностью в промышленную среду. Поэтому искусственный интеллект и цифровые советники — это "профильная фишка" этого года", — рассказал Кулик, его слова приводит пресс-служба банка.
Ранее ВТБ запустил собственную платформу цифровых помощников на базе технологий генеративного ИИ. Она позволяет запускать и масштабировать ИИ-сервисы в клиентских каналах и внутренних системах банка.
"Наша платформа может строить сама себя. В ее основе лежат технологии от ведущего технологического партнера ВТБ, ИТ-Холдинга Т1. Они позволяют автоматически разрабатывать и документировать код, запускать автотесты и решать ряд других задач. Таким образом, платформа становится роботом, который строит сам себя", — добавил Кулик.
В рамках "Финополис-2025" ВТБ также представил ряд ИИ-помощников для сотрудников банка для решения их задач при обслуживании клиентов и организации деятельности банка. Среди них — ИИ-помощники для андреррайтера и закупщика.