Рейтинг@Mail.ru
Украинским военным не хватает довольствия на содержание семей - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 10.10.2025 (обновлено: 22:19 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/vsu-2047631451.html
Украинским военным не хватает довольствия на содержание семей
Украинским военным не хватает довольствия на содержание семей - РИА Новости, 10.10.2025
Украинским военным не хватает довольствия на содержание семей
Многие украинские военные вынуждены искать подработку, потому что им не хватает довольствия на содержание семей, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T22:12:00+03:00
2025-10-10T22:19:00+03:00
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
https://ria.ru/20251003/vsu-2046266978.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, в мире
Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Украинским военным не хватает довольствия на содержание семей

Военные ВСУ вынуждены искать подработку из-за нехватки денег

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Многие украинские военные вынуждены искать подработку, потому что им не хватает довольствия на содержание семей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Многие украинские военные вынуждены искать подработку, так как денежного довольствия не хватает на содержание семьи. Особо остро вопрос стоит для тех армейцев, кто получает "голую" ставку: чуть больше 20 тысяч гривен (порядка 480 долларов США)", - сказал собеседник агентства.
По словам силовых структур, на вопросы к руководству о повышении денежного довольствия в ответ звучит предложение "поехать зарабатывать на Восток", то есть идти воевать.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Число желающих стать оператором БПЛА в ВСУ снижается, сообщил источник
3 октября, 18:59
 
Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала