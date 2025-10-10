Украинским военным не хватает довольствия на содержание семей

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Многие украинские военные вынуждены искать подработку, потому что им не хватает довольствия на содержание семей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам силовых структур, на вопросы к руководству о повышении денежного довольствия в ответ звучит предложение "поехать зарабатывать на Восток", то есть идти воевать.