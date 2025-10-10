https://ria.ru/20251010/vsu-2047631297.html
Оклады в ВСУ не индексировались более трех лет
Оклады в ВСУ не индексировались более трех лет - РИА Новости, 10.10.2025
Оклады в ВСУ не индексировались более трех лет
Базовые оклады в ВСУ не индексировались более трех лет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T22:12:00+03:00
2025-10-10T22:12:00+03:00
2025-10-10T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251010/vsu-2047530518.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Оклады в ВСУ не индексировались более трех лет
Базовые оклады военнослужащих ВСУ не индексировались более трех лет