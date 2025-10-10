Рейтинг@Mail.ru
Оклады в ВСУ не индексировались более трех лет - РИА Новости, 10.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 10.10.2025
Оклады в ВСУ не индексировались более трех лет
Базовые оклады в ВСУ не индексировались более трех лет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.10.2025
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Оклады в ВСУ не индексировались более трех лет

Базовые оклады военнослужащих ВСУ не индексировались более трех лет

Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Базовые оклады в ВСУ не индексировались более трех лет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Базовые оклады военнослужащих украинской армии не индексировались более трех лет. Особо остро последствия испытывают тыловые части", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обещания хороших выплат со стороны киевского режима - это ложь и попытка заманить людей в ВСУ на фоне больших потерь личного состава.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
