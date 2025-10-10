Рейтинг@Mail.ru
21:11 10.10.2025
В Харьковской области уничтожили группу иностранных наемников ВСУ
В Харьковской области уничтожили группу иностранных наемников ВСУ
в мире
сша
польша
колумбия
вооруженные силы украины
В Харьковской области уничтожили группу иностранных наемников ВСУ

Российские военные уничтожили группу наемников ВСУ в Харьковской области

Наемники. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Группа иностранных наемников ВСУ уничтожена в Харьковской области, среди них граждане США, Польши и Колумбии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Обнаружены тела трех убитых наемников иностранного легиона ВСУ. При них были найдены документы на имена: Виллиама Френсиса МакГрата (США), Вилфредо Мартинеза Альмейды (Колумбия), Гжегожа Рафаля Василевского (Польша)", - сказал собеседник агентства.
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области
19 сентября, 06:38
 
В миреСШАПольшаКолумбияВооруженные силы Украины
 
 
