Штурмовики ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 10.10.2025
Штурмовики ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью
Штурмовики ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью - РИА Новости, 10.10.2025
Штурмовики ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью
Штурмовики 225-го полка ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью и убежали прятаться, подобное отношение к человеческой жизни в полку пропагандируется... РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
украина
россия
вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Штурмовики ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью

Штурмовики 225-го полка ВСУ бросили раненого сослуживца и убежали прятаться

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью и убежали прятаться, подобное отношение к человеческой жизни в полку пропагандируется командованием, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе очередной попытки отбить утраченные позиции штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ из трех человек подверглась удару дрона. Один из боевиков ВСУ был ранен, однако двое других, зная, что третьему нужна помощь, бросили его, а сами спрятались в посадку. В результате раненый штурмовик истек кровью и погиб", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это служит наглядным примером отношений внутри полка, "где командует уголовник-мясник и шестерка (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского Олег Ширяев".
"Жизнь человека для него ничего не значит и эти "ценности" он прививает своим подчиненным", - добавил он.
Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен
18 марта, 07:00
18 марта, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
