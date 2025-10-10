https://ria.ru/20251010/vsu-2047567390.html
Штурмовики ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью и убежали прятаться, подобное отношение к человеческой жизни в полку пропагандируется командованием, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе очередной попытки отбить утраченные позиции штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ
из трех человек подверглась удару дрона. Один из боевиков ВСУ был ранен, однако двое других, зная, что третьему нужна помощь, бросили его, а сами спрятались в посадку. В результате раненый штурмовик истек кровью и погиб", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это служит наглядным примером отношений внутри полка, "где командует уголовник-мясник и шестерка (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского Олег Ширяев".
"Жизнь человека для него ничего не значит и эти "ценности" он прививает своим подчиненным", - добавил он.