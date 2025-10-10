Штурмовики ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ бросили раненого сослуживца истекать кровью и убежали прятаться, подобное отношение к человеческой жизни в полку пропагандируется командованием, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он отметил, что это служит наглядным примером отношений внутри полка, "где командует уголовник-мясник и шестерка (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского Олег Ширяев".

"Жизнь человека для него ничего не значит и эти "ценности" он прививает своим подчиненным", - добавил он.