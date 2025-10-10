https://ria.ru/20251010/vsu-2047530518.html
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец - РИА Новости, 10.10.2025
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец
Солдаты 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен под Константиновкой в Донбассе бойцам группировки войск "Южная",... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:02:00+03:00
2025-10-10T15:02:00+03:00
2025-10-10T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
россия
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
международный дискуссионный клуб "валдай"
константиновка
россия
донбасс
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец
Используют любой шанс. Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой