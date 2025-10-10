Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец

ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Солдаты 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен под Константиновкой в Донбассе бойцам группировки войск "Южная", сообщил РИА Новости военнослужащий 3-го Армейского корпуса с позывным "Верум".

По его словам, украинские военнослужащие, оставленные командованием на позициях без ротаций, пытаются использовать любой шанс, чтобы выжить.