Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/vsu-2047530518.html
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец - РИА Новости, 10.10.2025
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец
Солдаты 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен под Константиновкой в Донбассе бойцам группировки войск "Южная",... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:02:00+03:00
2025-10-10T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
россия
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой, рассказал российский боец

Используют любой шанс. Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Солдаты 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен под Константиновкой в Донбассе бойцам группировки войск "Южная", сообщил РИА Новости военнослужащий 3-го Армейского корпуса с позывным "Верум".
"По мере продвижения наших штурмовых групп к Константиновке в плен стали сдаваться бойцы 5-й штурмовой бригады ВСУ", - сказал боец.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
Вчера, 08:00
По его словам, украинские военнослужащие, оставленные командованием на позициях без ротаций, пытаются использовать любой шанс, чтобы выжить.
В четверг президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о заходе российской армии в Константиновку и Северск.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала