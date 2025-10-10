В Черниговской области нанесли удар по станции ремонта техники ВСУ

ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. ВС России нанесли удар по машинно-технологической станции, где производится ремонт военной техники ВСУ под Черниговом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 23.52, 00.35 – прилет в Носовку Нежинского района — в направлении машинно-технологической станции, где производится ремонт военной техники ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
