ВСУ из-за потерь берут новобранцев в штурмовики на Сумском направлении

Специальная военная операция на Украине
 
06:36 10.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
2025
Новости
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Командование ВСУ после больших потерь пытается доукомплектовать штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, которые воюют на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ изыскивает резервы для доукомплектования штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.
В учебные центры, по его словам, направлены рекрутеры для набора новобранцев, за счет которых командование пытается восстановить наступательный потенциал.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
