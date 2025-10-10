ВСУ из-за потерь берут новобранцев в штурмовики на Сумском направлении

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Командование ВСУ после больших потерь пытается доукомплектовать штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, которые воюют на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В учебные центры, по его словам, направлены рекрутеры для набора новобранцев, за счет которых командование пытается восстановить наступательный потенциал.