ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 окт - РИА Новости. ВСУ бьют по сельхозтехнике, убирающей поля в прифронтовых районах ЛНР и Харьковской области, рассказал РИА Новости боец российской группировки "Запад" с позывным "Спартак".

"Люди просто в поле работали, а (ВСУ – ред.) их начали FPV кошмарить. В общем, за день пять машин. Сожгли два МAN грузовых, ну не знаю, зерно или что там они собирали. То, что по гражданским так начали работать – это для меня нонсенс, конечно", - рассказал боец.

Он уточнил, что это не единичный случай.