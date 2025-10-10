https://ria.ru/20251010/vsu-2047420406.html
ВСУ бьют по сельхозтехнике, убирающей поля в прифронтовых районах
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 окт - РИА Новости. ВСУ бьют по сельхозтехнике, убирающей поля в прифронтовых районах ЛНР и Харьковской области, рассказал РИА Новости боец российской группировки "Запад" с позывным "Спартак".
"Люди просто в поле работали, а (ВСУ – ред.) их начали FPV кошмарить. В общем, за день пять машин. Сожгли два МAN грузовых, ну не знаю, зерно или что там они собирали. То, что по гражданским так начали работать – это для меня нонсенс, конечно", - рассказал боец.
Он уточнил, что это не единичный случай.
"Вот ехал (фермер – ред.) с полей, FPV прилетел, машина загорелась, ему ногу оторвало. Перевязали, отвезли в госпиталь, сначала доктор сказал вроде нормально всё, а потом узнали, что всё равно он умер, но не от потери крови. Я не знаю, по-моему, от сердца, может не выдержало", - пояснил боец.