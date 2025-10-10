Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото

© AP Photo / LIBKOS Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские боевики при оккупации населённых пунктов Запорожской области использовали местных жителей в качестве рабочей силы, а за отказ сотрудничать расправлялись с мужчинами, сообщил РИА Новости пулемётчик группировки войск "Восток" с позывным "Скар".

"При освобождении натыкались на гражданских — в основном бабушки, дедушки, женщины с маленькими детьми. По их рассказам, приходили украинские военные, забирали мужчин, дедов — использовали их как рабочую силу: копать окопы, таскать мешки, помогать. Просто как рабов", — сказал боец.

По его словам, тех, кто отказывался выполнять приказы украинских боевиков, жестоко наказывали.