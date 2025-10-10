Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали мирных жителей за отказ копать окопы - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/vsu-2047410390.html
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали мирных жителей за отказ копать окопы
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали мирных жителей за отказ копать окопы - РИА Новости, 10.10.2025
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали мирных жителей за отказ копать окопы
Украинские боевики при оккупации населённых пунктов Запорожской области использовали местных жителей в качестве рабочей силы, а за отказ сотрудничать... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T01:19:00+03:00
2025-10-10T01:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg
https://ria.ru/20250930/vsu-2045280769.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6f6d743c5f3ea3b8e419ce3e600c3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали мирных жителей за отказ копать окопы

ВСУ расстреливали мирных жителей за отказ копать окопы в Запорожской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские боевики при оккупации населённых пунктов Запорожской области использовали местных жителей в качестве рабочей силы, а за отказ сотрудничать расправлялись с мужчинами, сообщил РИА Новости пулемётчик группировки войск "Восток" с позывным "Скар".
"При освобождении натыкались на гражданских — в основном бабушки, дедушки, женщины с маленькими детьми. По их рассказам, приходили украинские военные, забирали мужчин, дедов — использовали их как рабочую силу: копать окопы, таскать мешки, помогать. Просто как рабов", — сказал боец.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец
30 сентября, 06:06
По его словам, тех, кто отказывался выполнять приказы украинских боевиков, жестоко наказывали.
"Люди рассказывали, что если кто-то отказывался помогать, выводили и расстреливали мужа, дедушку, отца или сына прямо при семьях", — добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала