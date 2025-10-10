https://ria.ru/20251010/vsu-2047410390.html
Боец рассказал, как ВСУ расстреливали мирных жителей за отказ копать окопы
Украинские боевики при оккупации населённых пунктов Запорожской области использовали местных жителей в качестве рабочей силы, а за отказ сотрудничать... РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские боевики при оккупации населённых пунктов Запорожской области использовали местных жителей в качестве рабочей силы, а за отказ сотрудничать расправлялись с мужчинами, сообщил РИА Новости пулемётчик группировки войск "Восток" с позывным "Скар".
"При освобождении натыкались на гражданских — в основном бабушки, дедушки, женщины с маленькими детьми. По их рассказам, приходили украинские военные, забирали мужчин, дедов — использовали их как рабочую силу: копать окопы, таскать мешки, помогать. Просто как рабов", — сказал боец.
По его словам, тех, кто отказывался выполнять приказы украинских боевиков, жестоко наказывали.
"Люди рассказывали, что если кто-то отказывался помогать, выводили и расстреливали мужа, дедушку, отца или сына прямо при семьях", — добавил он.