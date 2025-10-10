Президенты стран СНГ проводят встречу в узком составе

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президенты стран СНГ проводят в Душанбе встречу в неформальной обстановке в узком составе, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Прямо сейчас (по окончании обеда) президенты проводят встречу за закрытыми дверьми", - сообщил канал.
Он опубликовал фотографию лидеров стран СНГ, которые сидят на диванах вокруг низкого столика с бокалами.
Днем в Душанбе прошло заседание Совета глав государств СНГ, на рассмотрение вынесено порядка 20 вопросов.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета в узком составе сообщил лидерам стран СНГ, что подробнее проинформирует в узком кругу об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По словам российского президента, он уже с некоторыми коллегами говорил о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. Путин сказал, что у лидеров СНГ будет возможность еще "совсем узким кругом собраться", и он хотел бы именно в таком узком кругу подробнее проинформировать о результатах, которые российская сторона в целом оценивает положительно.