Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече

Алиев, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за информацию и за то, что он держит под личным контролем расследование причин крушения. Президент Азербайджана также отметил, что двусторонние отношения развиваются успешно по всем направлениям, нигде не было замедления или отката.