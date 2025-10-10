Рейтинг@Mail.ru
Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече - РИА Новости, 10.10.2025
08:59 10.10.2025 (обновлено: 10:53 10.10.2025)
Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
в мире, россия, душанбе, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, снг, крушение рейса баку — грозный
В мире, Россия, Душанбе, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин, СНГ, Крушение рейса Баку — Грозный
Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече

Путин и Алиев после переговоров обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ

ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером, перед неформальным обедом, лидеры собрались в беседке в саду правительственной резиденции. Общение проходило в формате "без галстуков". Алиев пришел последним. Они с Путиным обменялись рукопожатием и обнялись, Алиев также поприветствовал и других коллег, после чего неформальное общение продолжилось.
"Там был украинский беспилотник". Путин объяснил трагедию в небе России
9 октября, 17:49
Днем президенты России и Азербайджана провели переговоры. Путин, в частности, подробно рассказал коллеге о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL. Он также выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран продолжится в духе союзничества.
Алиев, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за информацию и за то, что он держит под личным контролем расследование причин крушения. Президент Азербайджана также отметил, что двусторонние отношения развиваются успешно по всем направлениям, нигде не было замедления или отката.
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Вчера, 08:30
 
В миреРоссияДушанбеАзербайджанИльхам АлиевВладимир ПутинСНГКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
