Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече

ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером, перед неформальным обедом, лидеры собрались в беседке в саду правительственной резиденции. Общение проходило в формате "без галстуков". Алиев пришел последним. Они с Путиным обменялись рукопожатием и обнялись, Алиев также поприветствовал и других коллег, после чего неформальное общение продолжилось.
Днем президенты России и Азербайджана провели переговоры. Путин, в частности, подробно рассказал коллеге о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL. Он также выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран продолжится в духе союзничества.
Алиев, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за информацию и за то, что он держит под личным контролем расследование причин крушения. Президент Азербайджана также отметил, что двусторонние отношения развиваются успешно по всем направлениям, нигде не было замедления или отката.