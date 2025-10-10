ВС России и Пакистана провели совместные учения

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2025" прошли на территории Южного военного округа, вооружённые силы двух стран отработали действия по борьбе с терроризмом, сообщает Минобороны РФ.

"На территории Южного военного округа проведено совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2025", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе учений военнослужащие вооруженных сил двух стран отработали совместные действия подразделений по борьбе с международным терроризмом.