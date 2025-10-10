Рейтинг@Mail.ru
ВС России и Пакистана провели совместные учения
Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2025" прошли на территории Южного военного округа, вооружённые силы двух стран отработали действия по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2025
безопасность
россия
пакистан
южный военный округ
россия
пакистан
Безопасность, Россия, Пакистан, Южный военный округ
ВС России и Пакистана провели совместные учения

ВС России и Пакистана провели совместные учения по борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСовместные учения России и Пакистана "Дружба-2025"
Совместные учения России и Пакистана Дружба-2025 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Совместные учения России и Пакистана "Дружба-2025"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2025" прошли на территории Южного военного округа, вооружённые силы двух стран отработали действия по борьбе с терроризмом, сообщает Минобороны РФ.
"На территории Южного военного округа проведено совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2025", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учений военнослужащие вооруженных сил двух стран отработали совместные действия подразделений по борьбе с международным терроризмом.
Учения проводились на одном из полигонов Вооруженных сил России на территории Южного военного округа, отметили в ведомстве.
По данным МО РФ, в учениях были задействованы около 200 военнослужащих, с российской стороны участвовали подразделения специального назначения ЮВО, имеющие опыт выполнения задач в контртеррористических операциях.
Совместные российско-пакистанские учения "Дружба", направленные на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводятся с 2016 года на территории как России, так и Пакистана.
БезопасностьРоссияПакистанЮжный военный округ
 
 
