ВС России и Пакистана провели совместные учения
Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2025" прошли на территории Южного военного округа, вооружённые силы двух стран отработали действия по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:40:00+03:00
2025-10-10T06:40:00+03:00
2025-10-10T13:56:00+03:00
россия
пакистан
ВС России и Пакистана провели совместные учения по борьбе с терроризмом
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2025" прошли на территории Южного военного округа, вооружённые силы двух стран отработали действия по борьбе с терроризмом, сообщает Минобороны РФ.
"На территории Южного военного округа проведено совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2025", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учений военнослужащие вооруженных сил двух стран отработали совместные действия подразделений по борьбе с международным терроризмом.
Учения проводились на одном из полигонов Вооруженных сил России
на территории Южного военного округа, отметили в ведомстве.
По данным МО РФ, в учениях были задействованы около 200 военнослужащих, с российской стороны участвовали подразделения специального назначения ЮВО
, имеющие опыт выполнения задач в контртеррористических операциях.
Совместные российско-пакистанские учения "Дружба", направленные на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводятся с 2016 года на территории как России, так и Пакистана
.