02:43 10.10.2025
Врач назвал вакцинацию самой эффективной защитой от гриппа
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вакцинация является самой эффективной защитой от гриппа и его осложнений, на формирование иммунитета требуется в среднем около двух недель, поэтому эффективнее всего вакцинироваться в сентябре или октябре, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Врач напомнил, что вакцинация является самой эффективной защитой от гриппа и его осложнений. За последние годы в Москве не было ни одного случая тяжелого течения гриппа у вакцинированных людей.
"Лучше всего проходить вакцинацию до начала сезона простуд. На формирование иммунитета от прививки требуется в среднем около двух недель, поэтому эффективнее всего вакцинироваться в сентябре или октябре. Но не стоит думать, что если не успел поставить прививку от гриппа в это время, то делать ее не нужно – даже во время эпидсезона вакцина способствует тому, чтобы в случае болезни, организм легче перенес ее, и защищает от возможных осложнений", - подчеркнул Тяжельников.
Пожилая женщина в поликлинике - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки необходимы пожилым людям
1 октября, 13:41
 
Здоровье - ОбществоМоскваАндрей ТяжельниковОбществоГрипп
 
 
