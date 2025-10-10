Врач назвал вакцинацию самой эффективной защитой от гриппа

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вакцинация является самой эффективной защитой от гриппа и его осложнений, на формирование иммунитета требуется в среднем около двух недель, поэтому эффективнее всего вакцинироваться в сентябре или октябре, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.