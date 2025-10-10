Воробьев поддержал идею обязать неработающих платить взносы за ОМС

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в разговоре с РИА Новости поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно платить взносы за ОМС.

Ранее Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование. Матвиенко считает, что неработающий человек может поработать два месяца, чтобы заработать 45 тысяч рублей для оплаты ОМС.

"Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод. По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально", - сказал Воробьев РИА Новости.

Губернатор уточнил, что регион тратит большие деньги на оплату ОМС на трудоспособных людей, которым 20, 30, 40 лет. В этом году в Подмосковье на оплату обязательного медицинского страхования неработающего населения направлено около 69 миллиардов рублей, из них 18,1 миллиарда - на лечение официально неработающих трудоспособных жителей, а это больше миллиона человек.

"Поэтому очевидно, что этот вопрос требует урегулирования", - отметил он.

Воробьев добавил, что это не касается тех, кто ухаживает за детьми, находится в уязвимом положении.

"Поэтому в рамках этой дискуссии считаю правильным высказать свое мнение и поддержать верхнюю палату парламента", - заключил Воробьев.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, в прошлом году в Подмосковье за медицинской помощью обратилось более 533 тысяч официально неработающих трудоспособных граждан - 52% от общего количества.